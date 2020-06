Calciomercato Milan – Offerta del Napoli per Samuele Ricci: le cifre

CALCIOMERCATO MILAN – Tutti pazzi per Samuele Ricci. Il giovane talento dell’Empoli piace molto al Milan, che però non ha ancora formulato un’offerta ufficiale al club toscano; per il momento si è trattato soltanto di un interesse. Secondo quanto riferisce ‘Calciomercato.com’ il Napoli, a differenza del club di Via Aldo Rossi, ha già presentato un’offerta da 12 milioni di euro per il centrocampista. I partenopei puntano sui buoni rapporti con il presidente Fabrizio Corsi (vedi affare Di Lorenzo) per anticipare la concorrenza che vede anche squadre tedesche quali RB Lipsia e Borussia Dortmund.

