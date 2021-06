Calciomercato Milan – Odriozola soltanto se non arrivasse Dalot

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Álvaro Odriozola è nella lista della spesa del Diavolo, ma solo come utile alternativa a destra

Il Milan, in questa sessione di calciomercato, acquisterà un terzino destro che possa fare da vice di Davide Calabria. La stagione, con il doppio impegno Serie A-Champions League, infatti, si preannuncia lunga e ci sarà bisogno di alternative di livello in tutti i settori del campo.

Il prescelto del Diavolo, come noto, è Diogo Dalot, per il quale è in piedi una trattativa (molto ben avviata, n.d.r.) con il Manchester United per il suo ritorno in maglia rossonera con la formula del prestito con diritto oppure obbligo di riscatto. Qualora dovesse, per qualsiasi motivo, però saltare l'operazione Dalot con i 'Red Devils', il Milan non si farebbe cogliere impreparato.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, infatti, Milan e Real Madrid, che stanno intavolando una serie di trattative (una su tutte, quella per Brahim Díaz) per portare qualche calciatore in esubero nella fila delle 'Merengues' in maglia rossonera, stanno parlando anche di Álvaro Odriozola.

Il terzino destro basco, classe 1995, ex Real Sociedad e con un breve trascorso in prestito anche nel Bayern Monaco, arriverebbe a Milano con la formula del prestito con diritto di riscatto nel caso in cui il Milan non chiudesse per Dalot. Odriozola, quindi, alternativa di lusso per il Diavolo di Stefano Pioli in questo calciomercato estivo.