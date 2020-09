Calciomercato Milan – Difesa: occhi sempre su Milenkovic e Fofana

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – I rossoneri, come ormai noto, cercano, in questa sessione di calciomercato, un nuovo difensore centrale.

Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, il Milan non molla Wesley Fofana, classe 2000, centrale francese di proprietà del Saint-Etienne.

Fofana, molto costoso, piace però molto anche al Leicester City di Brendan Rodgers. Poi c’è sempre Nikola Milenkovic, classe 1997, centrale serbo della Fiorentina.

Per Milenkovic, però, servirebbero parecchi soldi. A meno che Rocco Commisso, Presidente della società viola, non apra ad una formula di trasferimento come quella che ha portato Sandro Tonali al Milan.

