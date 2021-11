Calciomercato Milan – Occhi su Ali Cho, talento classe 2004 dell’Angers

Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, il Milan sta seguendo il giovane Ali Cho, talento classe 2003 dell'Angers

La ricerca di giovani talenti non si ferma mai per il Milan. Secondo quanto riferisce 'L'Equipe', il Diavolo sta seguendo il giovanissimo Mohamed Ali Cho, talento dell'Angers. L'attaccante è stato il primo 2004 a segnare nel campionato francese. Il noto giornale francese, inoltre, scrive che i rossoneri avrebbero inviato degli scout per visionare il giocatore nel match fra Francia U21 ed Armenia, terminato 7-0 per i transalpini. Antenne dritte dunque, vedremo cosa accadrà nei prossimi mesi.