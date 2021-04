Calciomercato Milan – Obiettivo Kvaratskhelia: l’agente sarà in Italia | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: Maldini è interessato a Khvicha Kvaratskhelia del Rubin Kazan. L'agente è atteso in Italia

Tuttosport, in edicola questa mattina, si sofferma sul calciomercato del Milan. Maldini e Massara pensano ai rinnovi di contratto, ma allo stesso tempo cercano di acquistare giovani talenti. Tra questi c'è sicuramente KhvichaKvaratskhelia, ala sinistra del Rubin Kazan. Il georgiano può giocare anche a destra e come trequartista. Stando alle ultime indiscrezioni, l'agente sarà in Italia nei prossimi giorni proprio per parlare con il Milan. Attenzione anche alla Juventus, che segue con molto interesse il classe 2001. Intanto Cassano attacca Mandzukic e il Milan.