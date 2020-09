Calciomercato Milan – Obiettivo Dumfries. Ma ad una condizione …

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, ha specificato come, per il ruolo di terzino destro, resti sempre nei radar Denzel Dumfries.

Dumfries solo in caso di cessione di Conti o Calabria

Classe 1996, veloce olandese del PSV Eindhoven, Dumfries piace molto al club di Via Aldo Rossi ma i rossoneri possono pensare di investire per lui unicamente nel caso di una cessione di Andrea Conti o di Davide Calabria.

Dumfries, non è una questione di soldi

Non si tratta, ha sottolineato la ‘rosea‘, di un problema economico bensì di numeri. Il Milan investirà nel settore soltanto se potrà confezionare un’operazione simile a quella che, un anno fa, portò a Milano il terzino sinistro francese Theo Hernández.

