Calciomercato Milan – Obiettivo De Ketelaere: la richiesta del Bruges

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Charles De Ketelaere è un obiettivo di Maldini e Massara. Il Bruges vuole 40 milioni di euro

Tuttosport fa il punto sul calciomercato del Milan. Divock Origi , dopo la finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid, farà le visite mediche con il club rossonero. Pronto un contratto da 4 milioni di euro per quattro anni. Successivamente si proverà ad affondare il colpo per Sven Botman e Renato Sanches : gli accordi con i due giocatori sono stati delineati da mesi, ma serve la fumata bianca

Un altro obiettivo molto importante è Charles De Ketelelaere. Il Bruges chiede almeno 40 milioni di euro per lasciar partire il giocatore. La cifra è molto alta, ma il Milan potrebbe fare uno sforzo, visto che stiamo parlando di un classe 2001. Il belga può giocare sia come trequartista e sia come ala destra. Intanto è pronto un colpo dal Real Madrid. Ecco di chi si tratta.