Calciomercato Milan – Obiettivo Bremer per la prossima stagione

Gleison Bremer, difensore del Torino, è un obiettivo di calciomercato del Milan. Se ne parlerà, però, per l'estate. Ora è infatti incedibile

Il Milan è alla ricerca, spasmodica, di un difensore centrale in questa sessione invernale di calciomercato . Il Diavolo, come noto, cerca un sostituto di Simon Kjær , che perderà il resto della stagione dopo aver subito un'operazione ai legamenti del ginocchio sinistro.

L'intenzione del club rossonero è quella di prendere un difensore con la formula del prestito con diritto di riscatto al termine del campionato. Come evidenziato da 'Tuttosport' oggi in edicola, qualora, poi, i rossoneri non dovessero procedere con il riscatto di tale centrale, allora tornerebbero su nomi quali Sven Botman e Gleison Bremer .

In particolare piace molto il brasiliano del Torino, classe 1997, che ieri, nella sfida di Serie A vinta per 4-0 dai granata di Ivan Jurić contro i viola di Vincenzo Italiano ha di fatto annichilito lo spauracchio Dušan Vlahović. Sotto contratto con il club di Urbano Cairo fino al 30 giugno 2023, Bremer non vuole rinnovare per andare via in estate.