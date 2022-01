Calciomercato Milan – Obiettivo Barak: ecco la richiesta del Verona

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Antonin Barak è un obiettivo dei rossoneri. Ecco la valutazione dell'Hellas Verona

Uno degli obiettivi di calciomercato del Milan è Antonin Barak. Il trequartista sta disputando un'altra grande stagione all'Hellas Verona, anche se ha saltato le ultime partite per dei problemi fisici. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, Milan e Inter sono interessate al giocatore. La valutazione è di circa 20 milioni di euro. Non ci sono però solo le milanesi: sulle tracce di Barak ci sono anche Newcastle e West Ham. Intanto oggi si gioca Milan-Roma: le probabili formazioni.