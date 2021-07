Calciomercato Milan – Nuovo trequartista, c’è pure l’idea Brandt

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Julian Brandt del Borussia Dortmund è finito sul taccuino del club quale rinforzo sulla trequarti

Il Milan sta cercando un nuovo trequartista in questo calciomercato e vaglia anche il nome di Julian Brandt tra i tanti profili che sta seguendo. Lo ha ricordato 'Tuttosport' in edicola questa mattina. Il calciatore tedesco, classe 1996 , ha giocato con discreta continuità nelle ultime due stagioni al Borussia Dortmund . Ha alternato, però, belle prestazioni a passaggi a vuoto.

Il Milan, che senza cessioni remunerative intende lavorare con la formula del prestito con diritto di riscatto, tiene dunque l'ex Bayer Leverkusen (già esperto nelle coppe europee, anche in Champions League) in grande considerazione come rinforzo di qualità sulla trequarti. Rimane, però, da capire se il Borussia Dortmund aprirà o meno ad un effettivo dialogo con i rossoneri per la cessione di Brandt.