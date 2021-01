Calciomercato Milan – Nuovo tentativo per Junior Firpo: le novità | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: tentativo per Junior Firpo

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Secondo quanto viene riportato da Sport Mediaset, il mercato del Milan potrebbe non essere terminato. E’ vero che la società in questa sessione ha già acquistato Meite, Mandzukic e Tomori, ma attenzione anche a un possibile vice di Theo Hernandez.

Nelle prossime ore, stando alle ultime indiscrezioni, il Milan potrebbe fare un nuovo tentativo per Junior Firpo. L’accordo con il Barcellona è stato già raggiunto, sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro, ma c’è da convincere il calciatore a trasferirsi. Junior Firpo, infatti, vorrebbe restare in Spagna, ma non sono esclusi colpi di scena. Calciomercato Milan: incanta la Serie A, Maldini alla finestra. Vai alla news >>>