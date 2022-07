Calciomercato Milan – Dopo Marsiglia nuovi contatti per Renato Sanches

Renato Sanches, obiettivo di calciomercato tanto del Milan quanto del PSG, non è ancora sfumato. I rossoneri credono di poterlo acquistare

'Tuttosport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan , si è soffermato su Renato Sanches , classe 1997 , centrocampista portoghese che il Diavolo, già da mesi, aveva individuato per sostituire Franck Kessié nella rosa di mister Stefano Pioli .

Sanches sta vivendo questa fase di precampionato, di fatto, da separato in casa al Lille. È nota, infatti, la sua volontà di lasciare il suo attuale club per andare a giocare in un altro più blasonato. Le opzioni calde sono PSG e Milan, con i dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Frederic Massara convinti di poterla spuntare sui parigini.