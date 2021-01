Calciomercato Milan – Novità sul futuro di Simakan | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: il futuro di Simakan

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Ci sono aggiornamenti su Mohamed Simakan. Il difensore centrale, dopo l’infortunio al ginocchio, sembrava essere molto vicino al Lipsia, ma le cose stanno in maniera diversa.

Stando a quanto riportato da RMC Sport, Simakan dovrebbe restare allo Strasburgo fino al termine della stagione. L'infortunio al giocatore, infatti, non ha bloccato solo il Milan, ma anche il Lipsia, che aspetterà probabilmente la prossima estate per affondare il colpo. In più viene sottolineato il fatto che solo i rossoneri fino a questo momento hanno fatto un'offerta ufficiale per Simakan, mentre da parte del club tedesco non ci sono state proposte concrete.