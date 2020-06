Calciomercato Milan – Non sono Bonaventura: Torino anche su Krunic

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina, il Torino sta guardando in casa rossonera per rinforzare il proprio organico in vista della prossima stagione.

I granata, balzati in pole position per assicurarsi, a parametro zero, il cartellino di Giacomo ‘Jack’ Bonaventura, classe 1989, che si libererà dal club di Via Aldo Rossi al termine della stagione, sono piombati su un altro centrocampista del Diavolo.

Si tratta di Rade Krunic, classe 1993, mediano bosniaco che già la passata estate, prima di firmare con il Milan, era stato ad un passo dal finire sotto la Mole. Il Diavolo non si opporrebbe alla cessione di Krunic ma, per lasciarlo andare al Torino, chiede 8 milioni di euro.

Esattamente la cifra che il club meneghino spese, un anno fa, per acquistarlo dall’Empoli. PER IL CENTROCAMPO, INTANTO, IL MILAN PENSA AD UN’ENTRATA DI LUSSO: QUI I DETTAGLI >>>