Calciomercato Milan – Non solo Tonali. Bakayoko è in pole position

Le ultime sul calciomercato del Milan: Bakayoko è sempre in pole position per il centrocampo. Serve un altro giocatore oltre Tonali

Il Milan pensa sempre a Tiémoué Bakayoko. Sky Sport ha fatto il punto sul calciomercato rossonero, soffermandosi sull'acquisto dal titolo definitivo dal Brescia di Tonali: "L’accordo fra Milan e Brescia per Tonali è stato trovato, i rossoneri hanno ottenuto uno sconto rispetto a quanto pattuito un anno fa. Non è stato facile ma Tonali resterà al Milan per diventare interamente un giocatore rossonero. Decisivo è stato anche il fatto che il giocatore si è ridotto l’ingaggio. Si attende solo l’ufficialità. Nonostante ciò i rossoneri prenderanno un altro centrocampista. Il favorito al momento è Bakayoko, ma questo è un affare che si potrebbe chiudere anche verso fine mercato e non subito”. Intanto il Milan non vuole farsi sfuggire Kessie. Le cifre del nuovo contratto.