Calciomercato Milan – Non solo Theo. Vicini i rinnovi di Leao e Bennacer

Le ultime news sul calciomercato del Milan:

Non solo Theo Hernandez. Il Milan sul calciomercato punta anche ai rinnovi di Ismael Bennacer e di Rafael Leao. Per quanto riguarda il portoghese, così come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, ci sono costanti tra il club rossonero e l'agente Jorge Mendes: anche con lui si dovrebbe arrivare a un rinnovo fino al 2026 con stipendio intorno ai 5 milioni di euro. Nessun problema anche per l'algerino, che dovrebbe restare in rossonero anche per i prossimi anni. Insomma, a differenza di quanto accaduto con Donnarumma e Calhanoglu, il Milan terrà i suoi tre gioielli.