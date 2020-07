Calciomercato Milan – Non solo Kalulu: la situazione terzini destri

ULTIME NOTIZIA MERCATO MILAN – Dopo aver preso il giovane Pierre Kalulu per il ruolo di terzino destro, il Milan punta con decisione a rafforza ulteriormente quella zona di campo con uno fra Denzel Dumfries del Psv ed Emerson Aparecido del Betis Siviglia.

Sul fronte dei partenti, sia Davide Calabria che Andrea Conti non hanno convinto al 100% la dirigenza, e dunque, possono partire. Fra i 2 comunque, quello che ha più chance di rimanere in rosa anche per l’anno prossimo è Conti. Il Milan vuole a tutti i costi trovare un’arma letale anche sulla fascia destra, come ha fatto a finistra con Theo Hernandez. A riportare la notizia sono i colleghi di calciomercato.com.

