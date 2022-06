Calciomercato Milan – Lang vuole il Diavolo. Ma è una seconda scelta

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, si è soffermato su Noa Lang, classe 1999, attaccante esterno che piace ai rossoneri e che vuole lasciare il Bruges in questa sessione estiva di trattative. L'olandese, infatti, ritiene di essere pronto per fare il salto in una big. Meglio se al Milan.