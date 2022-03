Calciomercato Milan – Noa Lang perfetto per Pioli: i suoi punti di forza

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Noa Lang è uno degli obiettivi di Maldini e Massara. Tante le qualità dell'esterno offensivo

La Gazzetta dello Sport si sofferma su Noa Lang, uno degli obiettivi di calciomercato del Milan. L'olandese sarebbe perfetto per il gioco di Pioli: velocità, dribbling e assist. Lui nasce come trequartista, ma nel corso della carriera si è spostato come ala. A sinistra Noa Lang ha fatto vedere le cose migliori, ma è chiaro che al Milan giocherebbe sulla destra.