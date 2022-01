Calciomercato Milan – Lang colpo in attacco per giugno: le ultime news

Noa Lang è un concreto obiettivo di calciomercato del Milan per la prossima estate. Può arrivare in rossonero per due motivi. Il punto

Daniele Triolo

Sta terminando il calciomercato invernale ma il Milan è già proiettato anche a quello estivo. Noa Lang, secondo 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, è un concreto obiettivo dei rossoneri per rinforzare il reparto avanzato a disposizione di mister Stefano Pioli.

Lang, classe 1999, è un destro naturale ma con un piede sinistro definito "oltre la media". Di nazionalità olandese, è un perfetto jolly d'attacco. Lang, cresciuto nelle giovanili dell'Ajax, è di proprietà dei belgi del Bruges: con la maglia nerazzurra gioca a sinistra o da seconda punta. Ma in patria ha giocato anche a destra in un tridente.

Calciatore polivalente, è seguito dal direttore sportivo del Milan, Frederic Massara, da più di un anno. Oggi la valutazione di Lang è intorno ai 25 milioni di euro. Per la 'rosea', forse, sono troppi per le casse del club rossonero, ma il Diavolo ha incontrato i suoi agenti, quelli della Wasserman, in due occasioni presso la sede di 'Casa Milan'.

Quindi lo scenario per l'approdo di Lang al Milan nel calciomercato estivo può essere favorevole per due ragioni: la prima è che esiste un tacito accordo tra il Bruges e il suo giocatore per un addio in estate. La seconda è che Lang, da tempo, avrebbe in testa soltanto il Milan.

Sul calciatore 'oranje' ci sono anche Liverpool, Arsenal in Premier League e Borussia Dortmund in Bundesliga. Ma, per il suo entourage, l'opzione Milan è la più gradita per una crescita più graduale e morbida. Con un posto da titolare quasi sicuro rispetto che in altri lidi. Milan, Maldini sogna uno 'sgambetto' alla Juve: le ultime news di mercato >>>

