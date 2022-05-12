Uno dei nomi fatti per il prossimo calciomercato del Milan è quello di Romelu Lukaku, attaccante belga del Chelsea in uscita dal club
Gli intrecci di calciomercato animano da sempre le trattative fra le squadre, ed anche il Milan, nelle ultime settimane, è entrato in contatto con diversi club.
Uno dei nomi che maggiormente affascina la dirigenza rossonera è quello di Christopher Nkunku, attaccante classe 1997 in forza al Lipsia. Il suo cartellino si aggira intorno ad una cifra di circa 80 milioni di euro.
Secondo quanto riportato dal The Sun, sul talento francese, oltre al Manchester United, ci sarebbe il Chelsea, intenzionato a rifondare un reparto che ha visto in Romelu Lukaku una delle maggiori delusioni.
L'ex attaccante dell'Inter, capocannoniere della squadra con 14 gol, lascerà Londra a fine anno e negli scorsi giorni si era parlato di un possibile interesse proprio del Milan.
D'altra parte, in ottica Lukaku, occhio al Paris Saint Germain, con i francesi che vogliono rifondare ripartendo proprio dal belga, magari ottenendolo in prestito. Milan, ecco l'alternativa in difesa a Botman: le ultime news di mercato >>>
Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI
© RIPRODUZIONE RISERVATA