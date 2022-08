Calciomercato Milan – Non risultano nuovi contatti per Frattesi

'Tuttosport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan e, in particolare, sulle opzioni per il centrocampo rossonero dopo che sono sfumati Carney Chukwuemeka e Renato Sanches , si è soffermato sul nome di Davide Frattesi .

Come si ricorderà, infatti, il Milan aveva sondato il terreno per il classe 1999 qualche settimana fa, quando in sede, in Via Aldo Rossi, si era presentato il procuratore Giuseppe Riso. Nei dialoghi per trovare una sistemazione al suo assistito Daniel Maldini, poi accasatosi in prestito allo Spezia, e per il rinnovo del contratto di Sandro Tonali, il Milan aveva anche chiesto quali fossero gli eventuali margini di manovra su Frattesi.