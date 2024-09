Nella scorsa stagione, Niang ha avuto un ruolo da protagonista con l'Empoli. Ha segnato sei gol in 14 partite e sarà ricordato per il suo gol al 93° minuto nell'ultima giornata di campionato contro la Roma. Rete che ha garantito all'Empoli una salvezza storica. Ora lascia la Serie A, dove ha realizzato 23 gol in 121 presenze.