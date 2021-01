Calciomercato Milan – News e trattative di oggi (7 gennaio 2021) | LIVE

Calciomercato Milan LIVE: news, trattative, acquisti e cessioni del club

Il Milan aspetta, con ansia, l’arrivo di Mohamed Simakan, ieri titolare in Ligue 1 in occasione di Strasburgo-Nimes 5-0: ultima gara in Francia per il difensore centrale classe 2000? Offerta anche per Emmanuel Kouadio Koné: si cerca un accordo con il Tolosa per il centrocampista che ricorda un giovane Paul Pogba. Per l’attacco, sempre dal Tolosa, si segue (per l’estate) anche Janis Antiste. Nell’immediato, invece, il Diavolo potrebbe fare un pensierino ad Arkadiusz Milik, in rotta ed in scadenza di contratto con il Napoli. In Francia, intanto, scrivono che c’è anche il Milan su Memphis Depay, attaccante olandese dell’Olympique Lione, il cui accordo con l’OL scadrà il prossimo 30 giugno.

CALCIOMERCATO MILAN LIVE – Da lunedì 4 gennaio e fino al prossimo lunedì 1° febbraio, in scena la sessione invernale di mercato per le 20 squadre di Serie A.

Seguite, su ‘PianetaMilan.it‘, tutti i movimenti del Milan. L’amministratore delegato Ivan Gazidis, il direttore tecnico Paolo Maldini ed il direttore sportivo Frederic Massara, con il benestare del fondo Elliott Management Corporation, sono pronti a rinforzare l’organico a disposizione del tecnico Stefano Pioli.

L'obiettivo del Diavolo resta la qualificazione in Champions League ma, vista la prima parte di stagione, sognare qualcosa in più è più che lecito.