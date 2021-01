Calciomercato Milan – News e trattative di oggi (31 gennaio 2021) | LIVE

Il mercato del Milan in diretta

Tutte le ultime novità sul calciomercato rossonero: le trattative, gli obiettivi, le cessioni e gli acquisti della sessione invernale rossonera, che si chiuderà domani, lunedì 1° febbraio, alle ore 20:00. Ad oggi il Milan ha ceduto quattro giocatori (Léo Duarte, Andrea Conti, Lorenzo Colombo e Mateo Musacchio) e ne ha presi tre: Soualiho Meïte, Fikayo Tomori e Mario Mandžukić. Tolti Musacchio (liberato qualche mese prima della naturale scadenza del suo contratto) e Mandžukić (ingaggiato da svincolato), gli altri sono tutti prestiti, sia in entrata che in uscita. I dettagli in fondo all’articolo.

Ceduto ufficialmente Mateo Musacchio alla Lazio, il Milan, adesso, valuta se acquistare o meno un nuovo terzino sinistro. Manca, infatti, un vice di Theo Hernández in rosa e, dunque, in questi ultimi giorni della sessione invernale di trattative, non è escluso che possa arrivare un ultimo acquisto in quella zona di campo. È spuntato di recente il nome di José Gaya (Valencia). Poi, sarà tempo di rinnovi di contratto. Priorità assolute, Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma e Hakan Çalhanoğlu. Quindi toccherà a Franck Kessié, Davide Calabria ed Alessio Romagnoli. Infine, a Zlatan Ibrahimović.

La sessione invernale si è aperta il 4 gennaio e si chiuderà domani alle ore 20:00. Il Milan, per stessa ammissione di Paolo Maldini, aveva a disposizione un tesoretto (stimato in 15 milioni circa). La proprietà (il fondo Elliott), per bocca dell’AD Ivan Gazidis, ha fatto sapere di voler rinforzare la squadra il più possibile. L’obiettivo dichiarato resta la qualificazione in Champions League, obiettivo alla portata del Milan visto il girone di andata.

ACQUISTI

Mario Mandžukić, attaccante, 34 anni, svincolato.

Soualiho Meïté, centrocampista, 26 anni, prestito oneroso (500mila euro, diritto di riscatto a 8 milioni). Squadra di appartenenza: Torino.

Fikayo Tomori, difensore, 23 anni, prestito gratuito con diritto di riscatto a 28 milioni. Squadra di appartenenza: Chelsea.

CESSIONI

Mateo Musacchio, difensore, 30 anni, svincolato (ora alla Lazio).

Lorenzo Colombo, attaccante, 18 anni, prestito secco alla Cremonese.

Léo Duarte, difensore, 24 anni, prestito fino al 2022 con diritto di riscatto all’İstanbul Başakşehir.

Andrea Conti, difensore, 26 anni, prestito gratuito con obbligo di riscatto (7 milioni) al Parma.