Calciomercato Milan – News e trattative di oggi (28 gennaio 2021) | LIVE

Ceduto ufficialmente Mateo Musacchio alla Lazio, il Milan, adesso, valuta se acquistare o meno un nuovo terzino sinistro. Manca, infatti, un vice di Theo Hernández in rosa e, dunque, in questi ultimi giorni della sessione invernale di trattative, non è escluso che possa arrivare un ultimo acquisto in quella zona di campo. Poi, sarà tempo di rinnovi di contratto. Priorità assolute, Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma e Hakan Çalhanoğlu. Quindi toccherà a Franck Kessié, Davide Calabria ed Alessio Romagnoli. Infine, a Zlatan Ibrahimović.

CALCIOMERCATO MILAN LIVE – Da lunedì 4 gennaio e fino al prossimo lunedì 1° febbraio, in scena la sessione invernale di mercato per le 20 squadre di Serie A.

Seguite, su ‘PianetaMilan.it‘, tutti i movimenti del Milan. L’amministratore delegato Ivan Gazidis, il direttore tecnico Paolo Maldini ed il direttore sportivo Frederic Massara, con il benestare del fondo Elliott Management Corporation, sono pronti a rinforzare l’organico a disposizione del tecnico Stefano Pioli.

L'obiettivo del Diavolo resta la qualificazione in Champions League ma, vista la prima parte di stagione, sognare qualcosa in più è più che lecito.