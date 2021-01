Calciomercato Milan – News e trattative di oggi (26 gennaio 2021) | LIVE

Calciomercato Milan LIVE: news, trattative, acquisti e cessioni del club

Lorenzo Colombo, classe 2002, lascia momentaneamente il Milan: giocherà in prestito alla Cremonese fino al prossimo 30 giugno. Potrebbe uscire anche Mateo Musacchio, che piace a Lazio e Parma. Non trovano fondamento le voci che vorrebbero Simon Kjær nel mirino del Real Madrid, così come quelle di una trattativa avanzata per Kamil Piątkowski, difensore polacco classe 2000 di proprietà del Raków Częstochowa. Ancora qualche flebile speranza di arrivare a Júnior Firpo del Barcellona, ma non è escluso che, alla fine, il Milan resti così com’è. Per la stagione 2021-2022, invece, si fa il nome di Lisandro Martínez, classe 1998, difensore centrale argentino dell’Ajax.

CALCIOMERCATO MILAN LIVE – Da lunedì 4 gennaio e fino al prossimo lunedì 1° febbraio, in scena la sessione invernale di mercato per le 20 squadre di Serie A.

Seguite, su ‘PianetaMilan.it‘, tutti i movimenti del Milan. L’amministratore delegato Ivan Gazidis, il direttore tecnico Paolo Maldini ed il direttore sportivo Frederic Massara, con il benestare del fondo Elliott Management Corporation, sono pronti a rinforzare l’organico a disposizione del tecnico Stefano Pioli.

