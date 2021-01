Calciomercato Milan – News e trattative di oggi (23 gennaio 2021) | LIVE

Calciomercato Milan LIVE: news, trattative, acquisti e cessioni del club

+++ IL TABELLONE DEL CALCIOMERCATO DEL MILAN +++

ORE 08:00 – CHE SFIDA CON LA ROMA PER UN BRASILIANO

Secondo quanto viene riportato dalla Spagna, è sfida tra il Milan e la Roma per un giocatore. Ecco di chi si tratta

+++ IL RIASSUNTO DELLA GIORNATA DI IERI +++

Ieri il Milan ha annunciato, ufficialmente, l’acquisto di Fikayo Tomori dal Chelsea. Prestito con diritto di riscatto per il difensore centrale canadese, naturalizzato inglese. Il classe 1997 sarà già disponibile per Milan-Atalanta di questo pomeriggio a ‘San Siro‘. In stand-by, invece, la trattativa per portare Júnior Firpo in maglia rossonera: il giocatore non vorrebbe lasciare ora il Barcellona per motivi familiari. Due calciatori potrebbero, infine, lasciare il Diavolo nell’ultima settimana di calciomercato. L’argentino Mateo Musacchio, infatti, piace al Parma, mentre Lorenzo Colombo è corteggiato, in Serie B, da Brescia e Cremonese. Per lui si profila una cessione in prestito secco fino al prossimo 30 giugno.

CALCIOMERCATO MILAN LIVE – Da lunedì 4 gennaio e fino al prossimo lunedì 1° febbraio, in scena la sessione invernale di mercato per le 20 squadre di Serie A.

LEGGI QUI LE REGOLE DEL CALCIOMERCATO INVERNALE 2021

Seguite, su ‘PianetaMilan.it‘, tutti i movimenti del Milan. L’amministratore delegato Ivan Gazidis, il direttore tecnico Paolo Maldini ed il direttore sportivo Frederic Massara, con il benestare del fondo Elliott Management Corporation, sono pronti a rinforzare l’organico a disposizione del tecnico Stefano Pioli.

L’obiettivo del Diavolo resta la qualificazione in Champions League ma, vista la prima parte di stagione, sognare qualcosa in più è più che lecito. TUTTE LE NEWS PIÙ IMPORTANTI SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>