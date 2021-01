Calciomercato Milan – News e trattative di oggi (15 gennaio 2021) | LIVE

Calciomercato Milan LIVE: news, trattative, acquisti e cessioni del club

Il Milan ha chiuso per l’arrivo di Soualiho Meïté dal Torino: prestito con diritto di riscatto per il centrocampista francese. È lui, dunque, il rinforzo in mediana per il tecnico Stefano Pioli. Il calciatore transalpino è giunto nella serata di ieri allo ‘Sheraton‘ di Milano e questa mattina sosterrà le visite mediche presso la clinica ‘La Madonnina‘. Probabilmente sarà convocato già per Cagliari-Milan di lunedì alla ‘Sardegna Arena‘. Per la difesa, mollato Mohamed Simakan, che andrà al RB Lipsia, il Diavolo è pronto a prendere Fikayo Tomori dal Chelsea con la stessa formula. Per l’attacco, si fa sempre più calda la trattativa che dovrebbe portare l’ex juventino Mario Mandžukić in rossonero.

CALCIOMERCATO MILAN LIVE – Da lunedì 4 gennaio e fino al prossimo lunedì 1° febbraio, in scena la sessione invernale di mercato per le 20 squadre di Serie A.

Seguite, su ‘PianetaMilan.it‘, tutti i movimenti del Milan. L’amministratore delegato Ivan Gazidis, il direttore tecnico Paolo Maldini ed il direttore sportivo Frederic Massara, con il benestare del fondo Elliott Management Corporation, sono pronti a rinforzare l’organico a disposizione del tecnico Stefano Pioli.

L'obiettivo del Diavolo resta la qualificazione in Champions League ma, vista la prima parte di stagione, sognare qualcosa in più è più che lecito.