Calciomercato Milan – News e trattative di oggi (14 gennaio 2021) | LIVE

Il Milan ha praticamente chiuso per l’arrivo di Soualiho Meïté dal Torino: prestito con diritto di riscatto per il centrocampista francese. Sarà lui, dunque, il rinforzo in mediana per il tecnico Stefano Pioli. Per quanto concerne la difesa, invece, salgono le quotazioni di Fikayo Tomori, centrale canadese naturalizzato inglese di proprietà del Chelsea: anche lui può arrivare in prestito. Proseguono, ad ogni modo, le valutazioni sul possibile acquisto di Mohamed Simakan, attualmente infortunato. Attacco: a sorpresa, spunta il nome di Mario Mandžukić, ex juventino, che starebbe trattando personalmente con Paolo Maldini. Intanto, passi in avanti per il rinnovo di contratto di Hakan Çalhanoğlu.

CALCIOMERCATO MILAN LIVE – Da lunedì 4 gennaio e fino al prossimo lunedì 1° febbraio, in scena la sessione invernale di mercato per le 20 squadre di Serie A.

Seguite, su ‘PianetaMilan.it‘, tutti i movimenti del Milan. L’amministratore delegato Ivan Gazidis, il direttore tecnico Paolo Maldini ed il direttore sportivo Frederic Massara, con il benestare del fondo Elliott Management Corporation, sono pronti a rinforzare l’organico a disposizione del tecnico Stefano Pioli.

L'obiettivo del Diavolo resta la qualificazione in Champions League ma, vista la prima parte di stagione, sognare qualcosa in più è più che lecito.