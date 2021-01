Calciomercato Milan – News e trattative di oggi (10 gennaio 2021) | LIVE

Calciomercato Milan LIVE: news, trattative, acquisti e cessioni del club

ORE 14:00 – KABAK IN VENDITA

Lo Schalke pronto a salutare Kabak, il Milan lo considera la prima alternativa a Simakan

ORE 13:30 – DAMIANI SU SIMAKAN E THAUVIN

Damiani ha detto che la trattativa per Simakan è complicata, mentre a Thauvin piace l’Italia

ORE 11:30 – CASILLAS: “DONNARUMMA DOVREBBE CAMBIARE SQUADRA”

L’ex portiere ha lanciato una bordata non da poco al Milan su Gigio Donnarumma

ORE 09:00 – SFUMATO KONÈ, IL MILAN PIOMBA SU MEITE

Konè si trasferisce in Germania e il Milan trova subito l’alternatvia

+++ IL RIASSUNTO DELLA GIORNATA DI IERI +++

Il Milan stringe per Meite del Torino come rinforzo a centrocampo. Il Diavolo punta sempre il difensore francese Mohamed Simakan dello Strasburgo. Siccome, però, su di lui è piombato con decisione anche il RB Lipsia, i rossoneri potrebbero anche tornare su Ozan Kabak, centrale turco dello Schalke 04. Prima della partita, Massara ha spiegato però che potrebbero anche non esserci rinforzi.

CALCIOMERCATO MILAN LIVE – Da lunedì 4 gennaio e fino al prossimo lunedì 1° febbraio, in scena la sessione invernale di mercato per le 20 squadre di Serie A.

Seguite, su ‘PianetaMilan.it‘, tutti i movimenti del Milan. L’amministratore delegato Ivan Gazidis, il direttore tecnico Paolo Maldini ed il direttore sportivo Frederic Massara, con il benestare del fondo Elliott Management Corporation, sono pronti a rinforzare l’organico a disposizione del tecnico Stefano Pioli.

L'obiettivo del Diavolo resta la qualificazione in Champions League ma, vista la prima parte di stagione, sognare qualcosa in più è più che lecito.