Calciomercato Milan – Il Newcastle valuta la cessione di Saint-Maximin

Calciomercato Milan, ancora aperta la pista Saint-Maximin?

Come riportato da calciomercato.com, il Newcastle starebbe considerando la possibilità di cedere, in vista del prossimo mercato estivo, Allan Saint-Maximin, 26enne ala offensiva francese in scadenza di contratto con i Magpies il 30 giugno 2026. L'esterno francese, potrebbe essere un'opzione per il calciomercato del Milan: Saint-Maximin era stato accostato ai rossoneri anche sul finire dell'ultimo mercato di gennaio. Il Diavolo potrebbe essere ancora sulle tracce del giocatore che potrebbe essere molto utile nella prossima stagione a Stefano Pioli. Maximin, potrebbe essere un jolly offensivo utile sia sull'esterno che dietro la punta.