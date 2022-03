Calciomercato Milan – Il Newcastle punta Hickey per la fascia sinistra

Uno dei nomi monitorati dal Milan per la fascia è quello di Aaron Hickey, terzino del Bologna classe 2002 sul quale ci sarebbe il Newcastle

Come riporta Fabrizio Romano, ci sarebbe infatti il Newcastle sulle tracce dello scozzese, con gli inglesi che non sono affatto spaventati dalla richiesta di 15-20 milioni espressa dai felsinei.

In questa stagione il terzino classe 2002 ha collezionato 27 presenze in Serie A, condite da 4 gol e un assist. Milan, non solo Origi: altro blitz in Premier? Le ultime news di mercato >>>