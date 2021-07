Calciomercato Milan – Nessuna follia per Romagnoli: la posizione del club

Alessio Romagnoli dovrà sudarsi il rinnovo di contratto. Il Milan, infatti, non intende fare follie per il capitano rossonero

Alessio Romagnoli dovrà sudarsi il rinnovo di contratto. Il Milan, infatti, non intende fare follie per il capitano rossonero. Come riporta 'Il Corriere della Sera', per trovare una soluzione congeniale a tutti potrebbe essere proposto di spalmare l'attuale ingaggio da 3,5 milioni di euro con un pluriennale. Quel che è certo è che il Milan non andrà oltre questa cifra e che Romagnoli dovrà dimostrare sul campo di meritare il prolungamento, dopo aver perso il posto da titolare in favore di Kjaer e Tomori già nella scorsa stagione.