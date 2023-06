Calciomercato Milan – Arsenal, ecco gli svincolati. Non figura Nelson

La postilla dell'Arsenal sulla situazione di Nelson

"Si prega di notare come anche il contratto di Reiss Nelson scadrà il 30 giugno 2023 ma che i negoziati per il rinnovo sono in corso". Pertanto, a questo punto, appare probabile come il giocatore sia alle battute finali per prolungare il suo matrimonio con i londinesi, a 3,5 milioni di euro fino al 30 giugno 2027, piuttosto che lasciare l'Inghilterra per sposare la causa del Diavolo di Stefano Pioli. Milan, l'algoritmo indica il nuovo bomber >>>