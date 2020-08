Calciomercato Milan – Nel mirino tanti giovani di talento: i nomi

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come viene riportato da Tuttosport, ieri è arrivata l’ufficialità di Emil Roback. Il Milan ha versato all’Hammarby 1,2 milioni di euro per assicurarsi l’attaccante, che, così come Kaluku, giocherà nella Primavera nella prossima stagione. A questi va aggiunto Lukas Bjorklund, proveniente dal Mamoe, che invece giocherà nell’Under 17.

Da questi nomi si capisce la strategia del Milan di Elliott: giovani di qualità che possono esplodere nei prossimi anni. A questi già elencati possono aggiungersi altri profili che però rafforzerebbero sin da subito la prima squadra: in primis parliamo di Dwight McNeil, esterno mancino di proprietà del Burnley. Calciatore molto interessante che può essere schierato sia come esterno in un tridente d’attacco e sia come esterno di centrocampo. Su di lui c’è anche il Leicester City.

Attenzione anche a Talles Magno, che è considerato una delle promesse più interessanti del calcio brasiliano. L’attaccante, di proprietà del Vasco da Gama, ha una clausola rescissoria da 30 milioni di euro, anche se il classe 2002 non si è ancora imposto completamente in prima squadra. In ogni caso il talento è cristallino, tanto è vero che su di lui ci sono la Juventus e soprattutto il Liverpool. Sarà difficile per il Milan strapparlo alla concorrenza.

DONNARUMMA, ECCO LA RICHIESTA DI RAIOLA >>>

UFFICIALE UNA CESSIONE >>>

TUTTE LE NOSTRE NOTIZIE DI CALCIOMERCATO >>>