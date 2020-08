Calciomercato Milan – Nel mirino ci sono sempre Schick e Vlahovic

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come viene riportato da Tuttosport, in edicola questa mattina, al momento Zlatan Ibrahimovic resta la priorità per il Milan, e dunque non si sta pensando ad altri centravanti per la prossima stagione.

Nel caso in cui ci fosse però la qualificazione in Europa League, con il Milan impegnato in tre competizioni, allora la situazione potrebbe cambiare. Nel mirino ci sono sempre Patrik Schick (nell’ultima stagione al Lipsia in prestito dalla Roma) e Dusan Vlahovic della Fiorentina. Staremo a vedere se Maldini e Massara decideranno di affondare il colpo.

