Calciomercato Milan – N’Dicka e la Roma: vicini all’ok definitivo

Il Milan in questa sessione di calciomercato potrebbe anche essere alla ricerca di un rinforzo per la difesa. I rossoneri potrebbero aggiungere un altro pezzo nella retroguardia per poter regalare a Pioli altre opzioni oltre a quelle già presenti in rosa. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla anche di Evan N'Dicka possibile obiettivo di calciomercato del Milan , con la Roma che sarebbe però in netto vantaggio .

Calciomercato Milan, N'Dicka vicino alla Roma

Il Milan, si legge, vorrebbe inserirsi nella trattativa relativa al difensore francese Evan N'Dicka, 23 anni, in regime di svincolo dall’Eintracht Francoforte. L’accordo sul contratto sarebbe stato trovato con la Roma sulla base di 3 milioni a stagione per cinque anni più bonus alla firma, ma è proprio in attesa della firma che il Milan prova a inserirsi per cercare di strappare il difensore alla concorrenza, ma Pioli – che ha parlato col giocatore – non gli ha potuto garantire un posto da titolare, come invece ha fatto Mou. Perciò la Roma in vantaggio proprio perché partita con mesi di anticipo. LEGGI ANCHE: Milan, possibile un duello con la Juve per un difensore