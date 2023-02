Calciomercato Milan – Sfida con il Napoli per Samardzic?

Il Milan ha chiuso il calciomercato invernale senza un colpo. Non basta il portiere Vasquez, che non ha rinforzato, almeno per il momento, la rosa. I rossoneri dovranno continuare fino a fine stagione, con i giocatori già a disposizione di Stefano Pioli. Il Milan potrebbe essere alla ricerca di rinforzi a centrocampo in vista della prossima stagione. Occhio al nome di Lazar Samardzic. Per il giocatore dell'Udinese, oltre al prezzo, ci potrebbe essere una forte concorrenza dalla Serie A. Vediamo le ultime novità.