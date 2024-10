Il terzino danese, adesso, vuole pensare al campionato e conquistare la salvezza col Lecce. Poi potrà pensare al calciomercato e, come riportato dal Tuttomercatoweb, sul giallorosso ci sarebbero Milan e Napoli che vorrebbero acquistarlo in estate. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Leao in rotta di collisione? Il Barcellona si fa ancora sotto >>>