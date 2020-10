Calciomercato Milan – Mykolenko osservato speciale in Champions League

Calciomercato Milan: oggi chance per osservare Mykolenko

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Oggi, alle ore 18:55, in campo Dinamo Kiev-Juventus di Champions League. Sarà un'occasione ghiotta, per il Milan, di osservare Vitalij Mykolenko. Classe 1999, in grado di giocare sia da terzino sinistro sia da centrale mancino, Mykolenko è caldamente consigliato al Milan dal grande ex Andriy Shevchenko. Shevchenko, come noto, allena il duttile difensore nella Nazionale Ucraina. Secondo quanto riferisce 'calciomercato.com', la valutazione di Mykolenko è di 13 milioni di euro. I rossoneri lo osserveranno in vista della prossima stagione.