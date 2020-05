Calciomercato Milan – Musso perde quota e strizza l’occhio all’Inter

CALCIOMERCATO MILAN – In casa Milan continua a tenere banco l’incerta situazione dovuta al rinnovo di Gianluigi Donnarumma, che ha il contratto in scadenza nel 2021. Le strade da imboccare sono due: o provare a tutti i costi di rinnovare il contratto del portiere rossonero, oppure cercare di cederlo in estate, evitando così una partenza a parametro zero che saprebbe di beffa per il club di Via Aldo Rossi.

In questi mesi sono molti i nomi accostati al Milan per il post-Donnarumma, uno di questi risponde al nome di Juan Musso, portiere dell’Udinese. L’argentino piace ma, secondo quanto riferito da ‘Calciomercato.com’, la pista si sarebbe raffreddata nelle ultime settimane. Se il Diavolo molla a presa, lo stesso non si può dire dell’Inter, che avrebbe pensato al classe 1994 come erede naturale di Samir Handanovic. La trattativa potrebbe andare in porto non in estate, ma nel prossimo anno, con Musso che avrebbe già dato il suo via libera ad un trasferimento in nerazzurro.

