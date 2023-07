Calciomercato Milan – Musah il Valencia alza il muro: ecco la richiesta

L'edizione odierna di Tuttosport parla anche del calciomercato del Milan. Per Musah il Valencia alza il muro

Nonostante l'affondo per Reijnders e l'ingaggio già ufficiale di Loftus-Cheek, il Milan dovrà continuare il suo lavoro a centrocampo. In questa sessione di calciomercato, infatti, potrebbe arrivare in rossonero almeno un altro mediano. Il nome più chiacchierato al momento resta quello di Musah del Valencia. Ne parla anche l'edizione odierna di Tuttosport. Ecco le ultime novità.