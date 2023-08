Calciomercato Milan – Musah arriva oggi a Milano: il suo programma

Yunus Musah, ottavo acquisto del Milan in questo calciomercato estivo, arriva oggi a Milano. È pronto per iniziare la sua nuova avventura

Yunus Musah , ultimo colpo di calciomercato del Milan , arriverà oggi a Milano . Lo ha ricordato il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola. Il centrocampista statunitense, classe 2002 , preso dal Valencia per 20 milioni di euro (19 di parte fissa, uno di bonus), sosterrà, però, domani , giovedì 3 agosto , le visite mediche con il club rossonero presso la clinica 'La Madonnina'.

Calciomercato Milan, ecco (finalmente) Musah

Successivamente, Musah firmerà il contratto da 2 milioni di euro netti a stagione per cinque anni, con scadenza quindi fissata al 30 giugno 2028. Il giocatore, che è cresciuto - nella sua infanzia - proprio nel nostro Paese, a Castelfranco Veneto, e che è in possesso del passaporto italiano, prenderà per la prima volta contatto con i suoi nuovi compagni domenica.