Calciomercato Milan – Avanti tutta per Musah: fiducia per la chiusura

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan , ha spiegato come Arnaut Danjuma e Yunus Musah (o almeno uno dei due) possano salire sull'aereo che, venerdì 21 luglio , condurrà i rossoneri di mister Stefano Pioli negli Stati Uniti d'America . Lì, infatti, il Diavolo prenderà parte al Soccer Champions Tour , giocherà in amichevole contro Real Madrid , Juventus e Barcellona e l'obiettivo di Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada è di avere l'olandese e lo statunitense a disposizione.

Calciomercato Milan: rush finale per prendere Musah

Ieri il Valencia ha giocato e vinto la sua amichevole contro il Nottingham Forest. Musah non è sceso in campo. Segnale da non sottovalutare, questo, in tempo di mercato. Il giocatore statunitense, classe 2002, che per il tecnico Pioli rappresenta l'ideale complemento - nel 4-3-3 - a Ruben Loftus-Cheek e Tijjani Reijnders - può sbarcare nella Serie A italiana, per vestire la maglia rossonera, per circa 18-20 milioni di euro.