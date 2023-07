Calciomercato Milan – Assalto a Musah: lui ha già detto di sì

Laddove il Milan già è in vetta, con una fanbase di 43 milioni di tifosi, un brand che comanda tra tutti i club italiani ed una rete di sinergie creata tra Gerry Cardinale, fondatore di RedBird e proprietario del club e i New York Yankees di baseball. Ma il Diavolo punta a crescere ancora, tanto in campo quanto in questo contesto. Non a caso venerdì i rossoneri partiranno per gli U.S.A., per il Soccer Champions Tour 2023, non a caso prendono Pulisic.

Può giocare nel centrocampo a due o a tre — E ora, dunque, potrebbe aggiungersi anche Musah. Il centrocampista nato a New York ma cresciuto a Castelfranco Veneto piace perché ha l'età giusta per affermarsi in rossonero e diventare un patrimonio tecnico del club. Ma ha già maturato esperienza, importante, giocando nella Liga spagnola da titolare. Poi può ricoprire più ruoli: mezzala in una mediana a tre, così come centrocampista centrale in una mediana a due.

Per la 'rosea', c'è già un accordo di massima tra Milan e Musah per un contratto da 2 milioni di euro netti a stagione. Bisogna trovare, però, la quadratura del cerchio con il Valencia. I 'Murciélagos' chiedono 25 milioni di euro, il Milan puntava a chiudere intorno ai 15, ma così non sarà. Serve un'accelerata, un'offerta migliore, di 18-20 milioni di euro ed è quello che dovrebbe accadere in questi giorni. Forte desiderio di Musah di arrivare al Milan: in settimana si può chiudere.