Calciomercato Milan – Musacchio, l’addio del difensore è certo | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: il futuro di Musacchio

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Il Milan, come viene riportato dal Corriere dello Sport, non è concentrato solamente sul mercato in entrata, ma anche su quello in uscita.

Uno di questi è sicuramente Mateo Musacchio. L’argentino ha recuperato da un lungo infortunio, ma è in scadenza di contratto nel giugno 2021. Il club rossonero e il difensore centrale si separeranno a fine stagione. Da valutare invece il futuro di Conti e Kalulu, che non hanno mai trovato spazio in questa stagione. Calciomercato Milan, Maldini ha scelto il nuovo difensore >>>