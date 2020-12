Calciomercato Milan – Musacchio e Leo Duarte: futuro in bilico | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: il futuro di Musacchio e Duarte

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’obiettivo del Milan nel mercato di gennaio è quello di acquistare un difensore centrale. Nel mirino c’èOzan Kabak, calciatore dello Schalke 04. Il turco piace da parecchio tempo al Milan: già due estati fa era stato nel mirino, così come lo scorso settembre, con un’offerta sul piatto da 15 milioni di euro.

Se dovesse entrare un difensore, a quel punto si dovrà valutare per forza di cose un'uscita, visto che Pioli in questo momento ha disposizione cinque centrali di ruolo. Leo Duarte e Mateo Musacchio, per vari motivi, sono fuori dal progetto tecnico di Pioli. L'argentino è al rientro da un lungo infortunio ed è in scadenza in contratto nel 2021. Il contratto non verrà rinnovato, e dunque potrebbe esserci anche un addio anticipato a gennaio. Il brasiliano, invece, non ha trovato continuità di utilizzo, anche a causa di molti problemi fisici.