Calciomercato Milan – Mourinho scarica Veretout: le sue parole

Jordan Veretout, obiettivo di calciomercato del Milan, sembra proprio aver concluso il suo rapporto con la Roma. Le parole del suo tecnico

Daniele Triolo

Si è parlato molto, in questi giorni, di Jordan Veretout come obiettivo di calciomercato del Milan per la prossima stagione. Al Diavolo, infatti, serve un centrocampista visto che Franck Kessié lascerà il Diavolo a parametro zero per trasferirsi al Barcellona.

E, come si ricorderà, il Milan aveva già cercato Veretout nel calciomercato estivo 2019, poiché, all'epoca, il centrocampista francese, classe 1993, era fortemente richiesto dall'allora tecnico Marco Giampaolo. Alla fine, però, l'ex Nantes e Aston Villa decise di lasciare la Fiorentina per sposare il progetto della Roma.

L'esperienza di Veretout nella Capitale è stata positiva nei due anni con Paulo Fonseca. Da quando, però, è arrivato in panchina José Mourinho, il mediano transalpino ha avuto difficile. Finora, in stagione, ha giocato, sì, spesso. Ma partendo moltissime volte da riserva. Non fa più parte del progetto tecnico di Mou in giallorosso.

Ieri, alla vigilia di Sampdoria-Roma di questo pomeriggio (ore 18:00), Mourinho ha parlato così del suo calciatore. "Non si è allenato con la squadra neanche oggi. Non dico ciò che non posso dire, ma mi limito a dire che non è disponibile per domani". Insomma, di fatto Veretout scaricato per ragioni a noi ignote.

Il Milan, dunque, potrebbe farci un pensierino per il prossimo calciomercato estivo, così come Napoli e Inter. In patria, però, il giocatore è anche richiesto dall'Olympique Marsiglia. La Roma lo cederebbe per 15 milioni di euro, visto che il suo contratto scadrà il 30 giugno 2024. Milan-Bologna, le dichiarazioni di Pioli nella conferenza della vigilia >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI