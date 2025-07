Calciomercato Milan, Moretto: 'Nuovo nome per l'attacco: spunta Mateta'

"Invece l'altro nome che vi farò questa sera in esclusiva, è un nome che il Milan ha valutato e sta valutando. Non ci sono trattative, voglio mettere in chiaro che c'è stato semplicemente un sondaggio con l'entourage, ma è un nome che per caratteristiche piace al Milan. Lo aggiungiamo alla lista".

"Perché vi ho già spiegato come secondo le mie informazioni, il Milan affonderà per l'attaccante più verso fine luglio, inizio agosto. È un nome che gioca in Premier League ed è quello di Mateta del Crystal Palace, classe 97 francese con un contratto in scadenza nel 2026. Mateta come caratteristiche e come profilo rispecchia un po' quel tipo di attaccante forte fisicamente che il Milan vorrebbe inserire all'interno del reparto da affiancare a Santi Gimenez", ha chiosato Moretto.